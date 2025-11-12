Ничего особенного, просто супермикрофон

12.11.2025 22:56

У бренда Nothing – новинка, наушники-вкладыши Ear (3) с «супермикрофоном». Производитель заявляет, что это устройство заставит по-новому воспринимать словосочетание «внутриканальные наушники»: звучание стало чище, но главное – значительно повысилось качество передачи голоса, поэтому наушники рассчитаны в первую очередь на тех, кому приходится много и часто говорить по телефону.

Как сообщается в пресс-релизе, новые Nothing Ear (3), с 12-миллиметровыми динамическими драйверами, восемью микрофонами разных типов, технологией костной проводимости и интеллектуальной системой шумоподавления – воплощённые знания и опыт конструкторов, накопленные за все годы существования бренда. Как говорится, взяли всё лучшее и отсекли всё лишнее, получив на выходе эффективное устройство с броским внешним видом. Главное отличие от моделей предыдущих поколений – два «супермикрофона», интегрированных в зарядный чехол и служащих для телефонных звонков и отправления/приёма голосовых сообщений в особенно шумных условиях. Взаимодействовать с ними нужно как с обычным микрофоном: взять чехол в руки, поднести к губам, нажать кнопку «говорить» -- и начать говорить.

Утверждается, что устройство способно приглушить окружающие шумы громкостью до 95 дБ – такой звук издаёт, например, пневматический отбойный молоток. Ещё по три направленных микрофона установлены в каждый наушник.

Там же находятся модули костной проводимости, которые улавливают микровибрации и преобразуют их в электрические сигналы, повышая чёткость звука в разговоре. Наконец, система шумоподавления с искусственным интеллектом каждые 600 миллисекунд автоматически подстраивает звук в соответствии с шумностью окружающей среды – и даже без задействования «супермикрофона» наушники способны заглушать шумы громкостью до 45 дБ. Динамики, которыми оснащаются наушники Nothing Ear (3), имеют на 20% бОльшую излучающую поверхность по сравнению с моделями предыдущих поколений, благодаря чему звучат басовитее. Элемент автономного питания позволяет слушать музыку в течение десяти часов; с подзарядкой – до 38 часов.