ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Ничего особенного, просто супермикрофон


12.11.2025 22:56

 

 

У бренда Nothing – новинка, наушники-вкладыши Ear (3) с «супермикрофоном». Производитель заявляет, что это устройство заставит по-новому воспринимать словосочетание «внутриканальные наушники»: звучание стало чище, но главное – значительно повысилось качество передачи голоса, поэтому наушники рассчитаны в первую очередь на тех, кому приходится много и часто говорить по телефону.

 

Как сообщается в пресс-релизе, новые Nothing Ear (3), с 12-миллиметровыми динамическими драйверами, восемью микрофонами разных типов, технологией костной проводимости и интеллектуальной системой шумоподавления – воплощённые знания и опыт конструкторов, накопленные за все годы существования бренда. Как говорится, взяли всё лучшее и отсекли всё лишнее, получив на выходе эффективное устройство с броским внешним видом. Главное отличие от моделей предыдущих поколений – два «супермикрофона», интегрированных в зарядный чехол и служащих для телефонных звонков и отправления/приёма голосовых сообщений в особенно шумных условиях. Взаимодействовать с ними нужно как с обычным микрофоном: взять чехол в руки, поднести к губам, нажать кнопку «говорить» -- и начать говорить.

 

Утверждается, что устройство способно приглушить окружающие шумы громкостью до 95 дБ – такой звук издаёт, например, пневматический отбойный молоток. Ещё по три направленных микрофона установлены в каждый наушник. 
Там же находятся модули костной проводимости, которые улавливают микровибрации и преобразуют их в электрические сигналы, повышая чёткость звука в разговоре. Наконец, система шумоподавления с искусственным интеллектом каждые 600 миллисекунд автоматически подстраивает звук в соответствии с шумностью окружающей среды – и даже без задействования «супермикрофона» наушники способны заглушать шумы громкостью до 45 дБ. Динамики, которыми оснащаются наушники Nothing Ear (3), имеют на 20% бОльшую излучающую поверхность по сравнению с моделями предыдущих поколений, благодаря чему звучат басовитее. Элемент автономного питания позволяет слушать музыку в течение десяти часов; с подзарядкой – до 38 часов.

Связанные новости:
 Наушники – просто космос! Baseus Bass BP1 Pro  - 17.10.2025 13:47
 Рынок наушников в РФ: пятёрка лидеров - 15.07.2025 22:20
 Коллаборация Nothing и KEF  - 08.07.2025 16:41
 Ну очень удобные наушники - 04.03.2025 12:24
 Персональный звук Aurvana Ace Mimi - 09.01.2025 13:50
 Наушники Beyerdynamic к двойному юбилею - 18.09.2024 12:24
 CMF by Nothing: дёшево и весело - 10.07.2024 14:38
 В ожидании Nothing Ear 1 - 08.07.2021 00:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007