ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Ничто не вечно под луной…»


23.12.2024 14:26

 

 

Ещё одна новость о слияниях/поглощениях, которую нельзя обойти стороной: компания VOXX International продана корпорации Gentex; сделка оценивается в 196 миллионов долларов. Эксперты задаются вопросом: какое будущее ждёт бренды, владельцем которых является VOXX? Руководство Gentex проведёт экспертизу всех входящих в бизнес-портфель брендов и примет решение о том, какие стоит развивать, а от каких придётся отказаться, свернув производство или перепродав. Ожидается, что этот процесс займёт от полутора до двух лет.

 

Все необходимые формальные процедуры пока не осуществлены; ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года. Покупатель – компания, созданная в 1974 году; корпорация Gentex выпускает автоматически затемняющиеся автомобильные зеркала заднего вида и стёкла для иллюминаторов самолётов, электронику для автомобильной промышленности, продукцию для рынка противопожарной защиты. Продавец – один из мировых лидеров рынка потребительской электроники для дома и автомобиля; в 2020 году VOXX создала структурное подразделение под названием Premium Audio Company, куда вошли бренды Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite, Integra, Teac и Esoteric. Gentex прогнозирует, что с приобретением VOXX её годовой доход превысит 400 миллионов долларов.

 

Между тем, Onkyo недавно осуществила ребрендинг и представила новый логотип, который, как говорится в пресс-релизе, «сигнализирует о перерождении легендарного бренда». Несмотря на все проблемы, которые буквально преследуют компанию (или она создаёт их сама) в последние годы, бренд жив и строит планы на будущее. Компания заявила, что на грядущей выставке CES 2025 представит свои новые разработки, которые «превзойдут ожидания» потребителей и экспертов: «Наши амбиции простираются намного дальше [рынка домашних AV-ресиверов]. Мы рады объявить, что разрабатываем совершенно новую линейку, предназначенную как для массового рынка, так и для потребителей High End продукции». Новый слоган «В самом сердце развлечений» призван улучшить имидж торговой марки, продукция которой даёт потребителям «превосходное качество звука независимо от источника или формата».

Связанные новости:
 «Магнат»-ультракомпакт - 19.01.2024 14:58
 Onkyo выкарабкается - 21.07.2022 10:54
 Klipsch с технологиями Resonado: что это будет? - 24.06.2022 17:25
 Onkyo и Integra: продано за $30,8M - 07.07.2021 10:03
 VOXX ведёт переговоры о покупке Onkyo - 17.05.2021 11:03
 Новинки модельного ряда Dynavox - 11.12.2019 15:10
 Компания HECO выпустила новую линейку Aurora  - 16.11.2017 19:01
 TEAC LP-R550: многие функции в малых формах - 14.03.2014 21:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007