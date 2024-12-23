«Ничто не вечно под луной…»

23.12.2024 14:26

Ещё одна новость о слияниях/поглощениях, которую нельзя обойти стороной: компания VOXX International продана корпорации Gentex; сделка оценивается в 196 миллионов долларов. Эксперты задаются вопросом: какое будущее ждёт бренды, владельцем которых является VOXX? Руководство Gentex проведёт экспертизу всех входящих в бизнес-портфель брендов и примет решение о том, какие стоит развивать, а от каких придётся отказаться, свернув производство или перепродав. Ожидается, что этот процесс займёт от полутора до двух лет.



Все необходимые формальные процедуры пока не осуществлены; ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года. Покупатель – компания, созданная в 1974 году; корпорация Gentex выпускает автоматически затемняющиеся автомобильные зеркала заднего вида и стёкла для иллюминаторов самолётов, электронику для автомобильной промышленности, продукцию для рынка противопожарной защиты. Продавец – один из мировых лидеров рынка потребительской электроники для дома и автомобиля; в 2020 году VOXX создала структурное подразделение под названием Premium Audio Company, куда вошли бренды Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite, Integra, Teac и Esoteric. Gentex прогнозирует, что с приобретением VOXX её годовой доход превысит 400 миллионов долларов.



Между тем, Onkyo недавно осуществила ребрендинг и представила новый логотип, который, как говорится в пресс-релизе, «сигнализирует о перерождении легендарного бренда». Несмотря на все проблемы, которые буквально преследуют компанию (или она создаёт их сама) в последние годы, бренд жив и строит планы на будущее. Компания заявила, что на грядущей выставке CES 2025 представит свои новые разработки, которые «превзойдут ожидания» потребителей и экспертов: «Наши амбиции простираются намного дальше [рынка домашних AV-ресиверов]. Мы рады объявить, что разрабатываем совершенно новую линейку, предназначенную как для массового рынка, так и для потребителей High End продукции». Новый слоган «В самом сердце развлечений» призван улучшить имидж торговой марки, продукция которой даёт потребителям «превосходное качество звука независимо от источника или формата».



