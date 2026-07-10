Нишевый продукт: Sony IER-M500

10.07.2026 12:32

Sony анонсировала свою новую разработку, премиальные проводные внутриканальные наушники IER-M500. Эксперты, которые уже успели протестировать новинку, признают её высокое качество, но сомневаются, что продукт будет широко востребован, ведь он рассчитан на очень пристрастных пользователей, а не на рядовых потребителей.



Новинка стоит около 130 долларов США – минимум вдвое дороже, чем некоторые другие фирменные проводные наушники. Эта сумма не испугает аудиофилов, которые готовы потратить на внутриканальные наушники и тысячи долларов, но для продукции Sony цена весьма внушительна. Почему новинка такая дорогая? Производитель заявляет, что эта модель разработана для «лучших впечатлений от сценических выступлений» и рассчитана на «широкий круг исполнителей, от начинающих музыкантов до профессионалов». Иными словами, это наушники не для всех.



Как и большинство других внутриканальных наушников, IER-M500 представляют собой небольшие «вкладыши», которые подключаются к кабелю длиной 1,6 м с разъёмом 3,5 мм. Наушники – с плотной посадкой, которую в том числе обеспечивает специальный поддерживающий элемент; «тонкая полиуретановая стенка» блокирует часть фоновых шумов. Корпус – полупрозрачный: бесцветный, чёрный или красно-синий. Производитель подчёркивает, что наушники рассчитаны на длительное использование. Драйверы – пятимиллиметровые, с акустической камерой для контролируемых басов. Частотный диапазон составляет 10 Гц-40 кГц, сопротивление 16 Ом.