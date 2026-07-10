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Нишевый продукт: Sony IER-M500


10.07.2026 12:32

 

 

Sony анонсировала свою новую разработку, премиальные проводные внутриканальные наушники IER-M500. Эксперты, которые уже успели протестировать новинку, признают её высокое качество, но сомневаются, что продукт будет широко востребован, ведь он рассчитан на очень пристрастных пользователей, а не на рядовых потребителей.

 

Новинка стоит около 130 долларов США – минимум вдвое дороже, чем некоторые другие фирменные проводные наушники. Эта сумма не испугает аудиофилов, которые готовы потратить на внутриканальные наушники и тысячи долларов, но для продукции Sony цена весьма внушительна. Почему новинка такая дорогая? Производитель заявляет, что эта модель разработана для «лучших впечатлений от сценических выступлений» и рассчитана на «широкий круг исполнителей, от начинающих музыкантов до профессионалов». Иными словами, это наушники не для всех. 

 

Как и большинство других внутриканальных наушников, IER-M500 представляют собой небольшие «вкладыши», которые подключаются к кабелю длиной 1,6 м с разъёмом 3,5 мм. Наушники – с плотной посадкой, которую в том числе обеспечивает специальный поддерживающий элемент; «тонкая полиуретановая стенка» блокирует часть фоновых шумов. Корпус – полупрозрачный: бесцветный, чёрный или красно-синий. Производитель подчёркивает, что наушники рассчитаны на длительное использование. Драйверы – пятимиллиметровые, с акустической камерой для контролируемых басов. Частотный диапазон составляет 10 Гц-40 кГц, сопротивление 16 Ом.

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