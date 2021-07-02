Nortek Control: бас-эксперты

02.07.2021 00:28

С появлением нескольких новых моделей сабвуферов Nortek Control линейки Proficient количество фирменных новинок в этой категории, представленных за 2021 год, увеличилось до девяти. Они предназначены для профессиональных инсталляций и позволяют интеграторам реализовать проекты любого уровня.



Одна из новинок – сабвуфер FTEQ-12, новый флагман серии Proficient Reference. Внутри устройства – два противоположно направленных кевларовых драйвера High Back-EMF. Каждый управляется собственным усилителем мощностью 1000 Вт. АЧХ – до 17 Гц. Отделка корпуса – чёрный рояльный лак.

В серии Proficient Signature – сразу три новинки: сабвуферы FRS-8, FRS-10 и FRS-12. Автоматическая настройка с помощью нового фирменного приложения Proficient Sub Station корректирует звучание в зависимости от акустических особенностей помещения.