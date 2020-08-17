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Норвежцы дождались перемен


17.08.2020 13:09

 

 

Под девизом «Интеллект – это перемены» в Осло состоялась презентация новой разработки норвежской компании Hegel – интегрального усилителя со стримером Hegel H95, сменившего популярную модель H90, младшую в фирменной линейке.

 

Новый Hegel H95 призван восполнить возможности, которых недоставало H90: устройство предыдущего поколения было выпущено три года назад, и морально несколько устарело. Усилитель H95 намного дешевле флагманских H190 и H120, однако многие из функций старших моделей теперь доступны и тем аудиолюбителям, которые не могут позволить себе приобрести более дорогие компоненты. В Н95 используется тот же ЦАП, что и в Н120 и Н190. Обработка аналогового сигнала стала совершеннее, цифрового – изменилась принципиально.

 

Разработчики рассчитывают, что возможности H95 останутся актуальными в течение многих лет: новые функции можно будет добавлять, обновляя программное обеспечение – это можно сделать через интернет и экранное меню. Сейчас в усилителе реализована функция обхода схемы регулирования громкости, что позволяет интегрировать его в систему домашнего кинотеатра; можно задать максимальную громкость для выхода на наушники и отдельно для выхода на акустические системы, установить начальную громкость звука – тот уровень, с которым аппарат начинает работать после включения. «Пробуждение» аппарата из режима ожидания в рабочий режим происходит по локальной сети. Даже если усилитель выключен, его можно выбрать в интерфейсе Spotify, AirPlay и пр. и вывести из режима ожидания.

 

Залог безупречного звучания H95 – фирменная технология SoundEngine 2: уровень искажений чрезвычайно низок, коэффициент демпфирования – свыше 2000. Выходная мощность усилителя – 60 Вт, этого более чем достаточно, чтобы «раскачать» самые требовательные колонки.

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