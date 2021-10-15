Носимый персональный кинотеатр Sony

15.10.2021 12:43

Летом в ассортименте Sony появились нашейные наушники, как бы странно ни звучало это словосочетание – беспроводная акустическая система в виде нашейного обода для прослушивания музыки и для конференц-связи. А несколько дней назад компания представила систему домашнего кинотеатра – в том же форм-факторе.

Нашейный – или правильнее «наплечный»? – беспроводной громкоговоритель SRS-NS7 функционирует в комплекте с беспроводным же трансмиттером WLA-NS, обеспечивая объёмное звучание при просмотре телевизора. В пресс-релизе устройство названо «первым в мире беспроводным нашейным громкоговорителем Dolby Atmos, совместимым с фирменными телевизорами BRAVIA XR» и поддерживающим технологию Sony 360 Spatial Sound (для этого требуется мобильное приложение 360 Spatial Sound Personaliser и смартфон). Для того, чтобы вся эта система заработала, нужно подключить трансмиттер к ТВ через оптический и USB кабели, а затем через Bluetooth соединить трансмиттер и SRS-NS7. Для индивидуальной настройки пользователь может загрузить в приложение 360 Spatial Sound Personaliser фото (?!) своих ушей и получить данные о своих уникальных слуховых характеристиках, после чего настройки SRS-NS7 изменятся соответствующим образом. SRS-NS7 можно также подключить к ноутбуку или планшету.

Устройство оснащается компактными, но мощными драйверами X-Balanced. Звук направляется вверх, к ушам пользователя, не мешая окружающим, поэтому пользоваться SRS-NS7 можно даже ночью, когда все остальные члены семьи спят. Заряда аккумулятора хватает на 12 часов работы (до пяти часов при использовании на максимальной громкости). Чтобы дозарядить устройство ещё на час работы, достаточно десяти минут.