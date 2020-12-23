Ностальгия по-французски

23.12.2020 15:40

Ностальгия по старым добрым временам не даёт покоя производителям акустических систем. Вслед за другими компаниями ей поддалась и французская Elipson Audio, в ассортименте которой недавно появились колонки Heritage XLS15, внешне очень похожие на мониторы производства 1970-х годов.

Elipson Heritage XLS15 – это мощная трёхполосная акустическая система с портом фазоинвертора (с заглушкой) на передней панели. Внутри – басовик диаметром 30 см, 55-миллиметровый среднечастотный драйвер и 22-миллиметровый твитер с шёлковым куполом; такой же используется во флагманской модели серии Prestige Facet. АЧХ системы 40 Гц-25 кГц, чувствительность 92 дБ, импеданс 6 Ом. Габариты колонки: 420 x 730 x 339 мм, вес 28 кг.

Громкоговорители поставляются в комплекте с двумя видами оснований-подставок. Одно из них позволяет установить колонки с наклоном в 7 градусов. Дополнительно можно приобрести металлические стойки от дружеской компании NorStone – они позволяют приподнять громкоговорители над поверхностью пола на 19 см.