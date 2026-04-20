Ностальгия по прошлому? Почему бы и нет?

В компании Gadhouse уверены, что во многих случаях хорошо забытое старое стоит того, чтобы о нём вспомнить – и создать что-то новое, современное, но не маскирующееся под ретро, а, напротив, напоминающее о былых временах всем своим видом.



Инженерам Gadhouse такое вполне под силу: они уже разработали несколько моделей проигрывателей виниловых пластинок в ретро дизайне, а теперь перешли на портативные устройства и предлагают всем ностальгирующим по 1980-м – или тем, кому приелись модные цифровые гаджеты и хочется чего-то олдскульного – кассетный плеер Miko. Это устройство, выглядящее как популярные 40 лет назад японские кассетники – но, разумеется, современное, с подключением по Bluetooth, несколькими режимами записи, разъёмом USB-C и пр.



Так же разумеется, что подобная техника не будет пользоваться огромным спросом – она на любителя и на ценителя. И всё же Mico – нечто намного большее, чем необычно выглядящий гаджет, который многие воспримут скорее как игрушку. Плеер функционален и технологичен: есть и беспроводное подключение к наушникам или колонкам, и стереовыход 3,5 мм для традиционной проводной коммутации, что позволяет использовать в качестве источника звука самые разные аудиокомпоненты. Можно самому записать на кассету аудиотрек. У Mico, «по классике», большие кнопки для воспроизведения, перемотки вперёд и назад, остановки и записи; есть встроенный микрофон, а питается плеер от батареек AA – и о том, что батарейки начали разряжаться, вы обязательно узнаете по звучанию треков (кто понял, тот улыбнулся).



Кассетный плеер Gadhouse Miko выпускается в корпусе тёмно-серого или мятного цветов и стоит 99 долларов США. Продажи начались 10 апреля; приобрести новинку можно, в частности, через Amazon. В ближайшее время у потребителей появится возможность купить Miko в комплекте с фирменными наушниками Wesley; цена такого комплекта составит 149 долларов США.