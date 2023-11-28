«Нота+» вновь приглашает на «Винил Джем»

28.11.2023 12:17

В середине декабря в Москве вновь пройдёт «Винил Джем», выставка-продажа виниловых дисков и техники для их прослушивания. По мнению организаторов, это мероприятие лучше, чем специализированные выставки AV компонентов, «раскрывает тему» винила и помогает аудиофилам и виниломанам разобраться в многообразии проигрывателей, головок звукоснимателя и аксессуаров.

С предыдущего «Винил Джема» прошло четыре года, однако интерес к новинкам рынка Hi-Fi и желание слушать хорошую музыку на хорошей аппаратуре никуда не делось. Выставка-продажа, организуемая российской дистрибьюторской компанией «Нота+», собирала более тысячи посетителей; организаторы надеются, что возобновление традиции проведения «Винил Джемов» будет встречено с большим энтузиазмом. Объёмы продаж виниловых пластинок растут во всём мире, возрождаются производственные мощности по выпуску этих носителей; многие современные исполнители выпускают альбомы на виниле, а производители проигрывателей, фонокорректоров и аксессуаров расширяют свой ассортимент. Ещё один тренд – уменьшение среднего возраста почитателей формата: среди покупателей LP пластинок и техники для их воспроизведения всё больше молодёжи.

Всё вышесказанное даёт надежду на то, что предстоящий, уже седьмой, «Винил Джем» вновь соберёт немалое количество поклонников качественного звука. Возможность проверить, так ли это, будет у любого, кто придёт 15 и 16 декабря в салон «Нота+», расположенный в Казанском переулке, 2-4 (Москва). Начало мероприятия в 11:00, окончание в 18:00. Участие бесплатное для всех желающих, пригласительный билет можно скачать на сайте организаторов.



