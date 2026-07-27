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Nothing Ear (3a): услышат и запишут


27.07.2026 11:10

 

 

Очередная новинка в ассортименте бренда Nothing – беспроводные внутриканальные наушники Ear (3a). Всего за 99 долларов США пользователь получает (в дополнение к и без того впечатляющему набору функций) запись звонков, поддержку LDAC, систему активного шумоподавления до 45 дБ и продолжительность работы аккумулятора до 42 часов (до 25 с активированной ANC).

 

Ещё одна особенность новинки – поддержка технологии Audio Snapshot: можно записать то, что вы услышали, выложить в приложение Nothing X и делать с этой записью всё, что хотите: воспроизводить, редактировать, пересылать другим пользователям и т.п. Раньше для этого требовался смартфон, теперь сами наушники могут записать отрывок из подкаста, аудиокниги, речь лектора и др. Общий объём внутренней памяти – 32 МБ. Вышеописанное не превращает наушники Nothing Ear (3a) в диктофон, но во многих ситуациях новая функция может оказаться весьма полезной. Также устройство может записывать телефонные разговоры продолжительностью до двух часов. Есть система оповещения – всех участников беседы, а не только владельца наушников – о начале аудиозаписи.

 

Nothing Ear (3a) оснащаются динамическими драйверами 12 мм; производитель утверждает, что новинка звучит более басовито и детализированно, чем наушники предыдущего поколения. Добавлена поддержка Hi-Res Audio Wireless и LDAC для Bluetooth-воспроизведения с более высоким битрейтом (доступно для совместимых Android-устройств). Кроме того, имеется восьмиполосный эквалайзер, что, вкупе с приложением Nothing X, даёт больше возможностей настройки звучания. Защита от пыли и влаги – по стандарту IP54. Наушники выпускаются в четырёх цветах: белом, чёрном, жёлтом и розовом.

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