Новая череда поглощений?

16.03.2026 12:39

Компания Barco дала принципиальное согласие на приобретение 100% активов франко-британского холдинга VerVent Audio, который владеет брендами Focal и Naim. Эксперты предполагают, что решение Barco окажет колоссальное влияние на рынок люксового аудио.



Прежде всего это серьёзное изменение в стратегии бренда Barco, который выходит за пределы рынка видеопродукции и планирует значительные вложения в рынок интегрированных аудиовизуальных решений. «Опираясь на наше лидерство в области визуализации, мы идём ва-банк и делаем ставку на индустрию развлечений. Предлагая заказчикам аудиокомпоненты High End класса, мы расширяем его возможности по использованию нашей продукции». Ориентировочная сумма сделки: 135 миллионов евро.



Холдинг VerVent Audio управляет широкой сетью розничных магазинов, в которую входят более 80 брендированных салонов и тысячи точек розничных продаж по всему миру. Столь развитая инфраструктура обеспечит компании Barco быстрый и прямой выход на конечных потребителей. По предварительным условиям, VerVent вольётся в департамент Barco Entertainment. Сообщается, что Barco намеревается поддерживать нынешнюю стратегию VerVent, которая заключается в разработке новых моделей High End аудиокомпонентов, развитии новых технологий и рациональной оптимизации ассортимента выпускаемой продукции.



