Новая эра JVС D-ILA

01.10.2021 08:30

В линейке проекторов для домашнего кинотеатра, выпускаемых JVC, появилась новая серия – «лазерники» с поддержкой 48-гигабитного входного сигнала 8K, а также ламповая модель с разрешением 4K120p и HDR10+.



Новые модели, DLA-NZ9, DLA-NZ8 и DLA-NZ7, поддерживают входной сигнал 8K60p и используют технологию JVC 8K/e-shift, которая отвечает за обработку и отображение картинки высокой чёткости в формате 8K. Оптический блок с тремя матрицами на жидких кристаллах – собственная разработка компании. Лазерный источник света JVC BLU-Escent обеспечивает воспроизведение каждого кадра с повышенной точностью и широким динамическим диапазоном даже на больших экранах. У DLA-NZ9 и DLA-NZ8 принципиально новый процессор; DLA-NZ9 оснащаются цельностеклянной линзой диаметром 100 мм и оптикой сверхвысокой контрастности.



Ещё одна новинка – проектор DLA-NP5. Это модель начального уровня с ламповым источником света, поддержкой входного сигнала 4K120p и технологией HDR10+, а также исключительно высокой контрастностью, которой славятся проекторы JVC.