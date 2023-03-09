Новая «Эра» в истории Sonos

09.03.2023 15:39

Новый смарт-спикер Sonos Era 300 в пресс-релизе производителя назван «самым продвинутым продуктом из всех, когда-либо созданных инженерами компании». Помимо него, Sonos представил и вторую новинку, Era 100. В продаже обе «Эры» появятся 28 марта.



Era 300 – первая фирменная акустическая система, в полной мере воспроизводящая объёмный звук (spatial audio): одна-единственная колонка звучит так, как будто слушателя окружают несколько аудио источников. Новинка поддерживает технологию Dolby Atmos; несколько Era 300 можно объединить в одну аудио систему, а используя этот громкоговоритель с другими фирменными устройствами – «построить» небольшой, но полноценный домашний кинотеатр. От других колонок Sonos Era 300 отличается формой корпуса, которая напоминает песочные часы (прим.ред.: на наш взгляд, весьма отдалённо…). По мнению разработчиков, именно такой форм-фактор является идеальным для достижения эффекта окружающего звучания. Внутри корпуса с габаритами 160 x 260 x 185 мм (вес колонки – почти 4,5 кг) шесть динамиков: четыре высокочастотника и пара вуферов; они установлены под углом для лучшей дисперсии. С помощью технологии Trueplay и фирменного приложения можно подстроить звучание колонки к особенностям акустики помещения. Имеется поддержка AirPlay 2, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 для беспроводного стриминга; управлять воспроизведением можно посредством сенсорных кнопок, через приложение или голосом.



Вторая новинка, Era 100, представляет собой апгрейд модели Sonos One (последняя выведена из ассортимента). Внешне эти две колонки идентичны, но Era 100 более технологична. В ней используются два твитера вместо одного, что позволило добиться стереофонического звучания. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 (громкоговоритель можно без проводов подключить к любому блютусному музыкальному источнику; имеется и AUX вход для традиционного подключения), AirPlay 2, голосового управления (Alexa). Изготавливается Era 100 из переработанного пластика. Вместо клея, скрепляющего части корпуса, теперь шурупы: если возникла необходимость в ремонте, колонку намного легче разобрать и собрать заново. Era 100 немного крупнее своей предшественницы: 182,5 x 120 x 130,5 мм; весит колонка 2 кг.



