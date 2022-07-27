ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новая глава в истории Auro-3D


27.07.2022 10:24

 

 

Компания Auro Technologies нашла покупателя – частную инвестиционную фирму, которая взяла на себя обязательства по дальнейшему продвижению технологии окружающего звука Auro-3D.

 

Напомним, основатель Auro Technologies Уилфрид Ван Бален (Wilfried Van Baelen) заявил о банкротстве своей компании в начале июня, после того, как переговоры с потенциальным инвестором не увенчались успехом. Неделю назад на странице Auro-3D в соцсети Facebook (запрещена в России) появился пост, в котором говорится о том, что для компании «открывается новая глава в связи с приобретением всех её активов независимой бельгийской фирмой Saffelberg Investments». Дальнейшее развитие существующих продуктов и технологий будет осуществлять созданный для этого холдинг NewAuro BV. Он «сохранит команду разработчиков… и будет поддерживать существующих клиентов». В публикации также упоминается «давно и с нетерпением ожидаемый» Auro-Cx, аудио кодек нового поколения.

 

О том, какую роль будет играть в новой компании сам Ван Бален, ничего не известно. Зато есть информация о том, что в руководящий состав холдинга войдёт бывший генеральный директор Philips Lifestyle Entertainment Вибо Ваартьес (Wiebo Vaartjes).

Связанные новости:
 Onkyo выкарабкается - 21.07.2022 10:54
 Auro Technologies – банкрот - 17.06.2022 11:42
 Мощный швед: восьмиканальный Primare A35.8 - 19.05.2022 10:06
 McIntosh MX180: 8K, 3D аудио и простая настройка - 01.03.2022 00:04
 Onkyo по-прежнему в затруднении - 21.02.2022 11:53
 Новый флагман Denon  - 28.05.2021 13:43
 Последствия пандемии: кинотеатры под ударом - 07.10.2020 13:55
 Loewe прекратила свою деятельность - 02.07.2019 07:00
 Thiel: ликвидация - 30.05.2019 16:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007