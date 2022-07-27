Новая глава в истории Auro-3D

27.07.2022 10:24

Компания Auro Technologies нашла покупателя – частную инвестиционную фирму, которая взяла на себя обязательства по дальнейшему продвижению технологии окружающего звука Auro-3D.



Напомним, основатель Auro Technologies Уилфрид Ван Бален (Wilfried Van Baelen) заявил о банкротстве своей компании в начале июня, после того, как переговоры с потенциальным инвестором не увенчались успехом. Неделю назад на странице Auro-3D в соцсети Facebook (запрещена в России) появился пост, в котором говорится о том, что для компании «открывается новая глава в связи с приобретением всех её активов независимой бельгийской фирмой Saffelberg Investments». Дальнейшее развитие существующих продуктов и технологий будет осуществлять созданный для этого холдинг NewAuro BV. Он «сохранит команду разработчиков… и будет поддерживать существующих клиентов». В публикации также упоминается «давно и с нетерпением ожидаемый» Auro-Cx, аудио кодек нового поколения.

О том, какую роль будет играть в новой компании сам Ван Бален, ничего не известно. Зато есть информация о том, что в руководящий состав холдинга войдёт бывший генеральный директор Philips Lifestyle Entertainment Вибо Ваартьес (Wiebo Vaartjes).



