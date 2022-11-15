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Новая икона стиля или маркетинговый просчёт?


15.11.2022 10:18

 

 

Новая модель 4K UHD OLED ТВ появилась в ассортименте Loewe. Главная особенность Loewe Iconic – использование строительного (!) материала под названием Syno-Stone. В свою очередь, Syno-Stone интересен тем, что производится из переработанных отходов (каких – не сообщается) и после его утилизации может быть переработан вторично. Материал отличается длительным сроком службы, а внешне похож на тщательно отполированный бетон.

 

Поскольку уникальный дизайн – первое и главное в новых телевизорах, к удешевлению продукта использование нового материала не привело. Наоборот: Loewe Iconic, с диагональю 55 и 65 дюймов, стоят намного дороже (в некоторых случаях – вдвое) аналогичных устройств, которые сегодня представлены на рынке, и многие эксперты сомневаются, что надежды Loewe заработать исключительно на красоте, а не на функционале, сбудутся. Безусловно, новые телевизоры хороши – с поддержкой HLG, HDR10 и Dolby Vision, высокой контрастностью и «впечатляющими возможностями цветопередачи», но всё это есть и у других производителей, предлагающих более доступные по цене решения. Есть встроенный саундбар – 3.1 каналов, мощность 350 Вт, поддержка Dolby Atmos и DTS:X. Также поддерживается функция Multiroom (через Play-Fi), и к телевизору можно подключить другие совместимые продукты Loewe, например, акустические системы и/или сабвуфер серии klang.

 

Телевизоры Loewe Iconic – первые в мире электронные устройства бытового назначения, в которых использован материал Syno-Stone. Из него сделана прямоугольная «подложка», на которую опирается основная конструкция. Выглядит эстетично и красиво, спору нет. «Фон» может быть белого или серого цвета, он контрастирует с чёрным экраном ТВ и тёмно-серым тканевым грилем саундбара, и телевизор, несомненно, будет очень хорошо смотреться в любом современном интерьере, в котором особое внимание уделено формам, фактурам и цветовым сочетаниям. В Loewe, конечно, понимают, что охотников до этой модели найдётся немного (относительно количества покупателей других фирменных устройств), а вот сколько их будет на самом деле, покажет время.

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