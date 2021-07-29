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Новая ландшафтная система Origin Acoustics


29.07.2021 03:30

 

 

Origin Acoustics готовит к выпуску новую ландшафтную трёхканальную аудио систему AS51SYS.

 

Комплект будет включать сателлиты большего размера, более мощный сабвуфер, а также отдельный процессор-усилитель. Базовая система состоит из двух пар сателлитных колонок AS5SAT, сабвуфера AS51SUB и усилителя DSP3-150. Внутри – дюймовый титановый твитер и НЧ-драйверы увеличенного диаметра (5,25 дюйма вместо четырёх дюймов).

 

Конструкция сабвуфера полностью изменена. Площадь поверхности 10-дюймового драйвера  нового образца – на 40% больше по сравнению с предыдущими версиями. Важный момент: конструкторы учли, что не всегда есть возможность заглублённой установки сабвуфера; в новой версии системы его можно оставить на поверхности – на качестве звучания это не скажется.

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