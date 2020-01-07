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Новая линейка телевизоров Samsung


07.01.2020 11:26

 

 

К выставке CES 2020 компания Samsung Electronics выпустила множество новых моделей телевизоров, в том числе на базе технологий MicroLED; появились новинки и в сериях QLED 8K и Lifestyle.

 

Фирменные устройства MicroLED – это экраны нового поколения и широкие возможности для индивидуальной настройки. В серии представлены телевизоры с диагональю экрана 75, 88, 93, 110 и 150 дюймов, ультратонкие и практически безрамочные. Максимальная яркость – 5000 нит. Модульный подход позволяет соединять несколько панелей MicroLED, создавая различные комбинации дисплеев.

 

Флагманский Samsung Q950TS QLED 8K – первый в отрасли телевизор 8K с ультратонким форм-фактором, изображением 8K и объёмным звуком. Функция Adaptive Picture оптимизирует настройки дисплея в зависимости от условий освещения и пр. Использование кодека AV1 обеспечивает поддержку HDR10+. Производитель рекомендует использовать этот телевизор вместе с саундбаром HQ-Q800T.

 

Новый телевизор The Sero может поворачиваться, меняя положение с горизонтального на вертикальное, как смартфон или планшет. Эти устройства уже продаются в Южной Корее, а в 2020 году должны появиться и на других рынках.

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