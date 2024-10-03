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Новая моторизованная мобильная стойка FIX


03.10.2024 11:05

 

 

В модельном ряду аксессуаров, выпускаемых под брендом FIX, появилась новая моторизированная мобильная стойка для видеопанелей P220-EU-G.

 

Новинка предназначена для монтажа панелей очень большого размера: такие используются в учебных аудиториях, небольших переговорных комнатах, офисах и т.д. На стойку можно устанавливать панели с диагональю от 75 до 90 дюймов и весом до 90 кг (модели, которые соответствуют стандартам VESA, от 200×200 до 900×600).

 

Стойка оснащается колёсиками с блокираторами, поэтому её можно перемещать с места на место и надёжно фиксировать. Высота стойки регулируется в пределах от 1250 до 1750 мм. Для того, чтобы поднять или опустить установленную панель на нужную высоту, можно воспользоваться пультом дистанционного управления или кнопками, расположенными непосредственно на стойке.

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