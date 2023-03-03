Новая отделка Magnat Transpuls 1500

03.03.2023 09:02

В ассортименте российского дистрибьютора акустических систем Magnat, компании Simple Distribution, появились напольные громкоговорители Transpuls 1500 в отделке шпоном ореха (Walnut).



Magnat Transpuls 1500 – это полноразмерная напольная акустическая система типа CRA bass reflex. Внутри корпуса из МДФ: большой низкочастотный драйвер (15”), 6,5-дюймовый среднечастотник и двойной компрессионный рупорный излучатель высоких частот (1”) с купольной мембраной из ткани. 15-дюймовые басовики – высокоэффективные, разработанные с использованием фирменной лазерной системы измерения Klippel, в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны.



Технические характеристики модели: мощность (RMS/max) 250 / 500 Вт, чувствительность 95 дБ, сопротивление 4-8 Ом, частотный диапазон 16 Гц – 35 кГц, частота фильтров кроссовера 920 Гц, 4800 Гц. Каждая колонка весит 37 кг и имеет габариты 514 x 1000 x 385 мм. До сих пор Magnat Transpuls 1500 выпускались в одном варианте отделки: тёмное дерево, чёрная передняя панель, съёмная декоративная решётка-гриль в ретро стиле. Теперь колонки можно приобрести ещё и в отделке «орех» (Walnut) по цене 120 тысяч рублей за пару АС.



