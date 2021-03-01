Новая отделка PMC Fact Signature

01.03.2021 12:36

Компания PMC отреагировала на пожелания своих клиентов и добавила в свой модельный ряд акустические системы серии Fact Signature в отделке «орех».



Корпуса колонок отделаны шпоном натурального дерева. До этого громкоговорители Fact.8 и Fact.12 можно было приобрести только в стандартном варианте «чёрный лак» или в заказном «белый матовый лак».



Серия Fact.Signature появилась в ассортименте PMC в конце 2019 года. В неё входят две напольные модели: трёхполосная Fact.12 Signature и двухполосная Fact.8 Signature. С появлением новой отделки их можно комплектовать с флагманом Fact Fenestria, который и раньше выпускался в «ореховом» корпусе.