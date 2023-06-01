Новая партия Audio-Technica Sound Burger на подходе

01.06.2023 01:20

Audio-Technica выпустила новую партию портативных проигрывателей виниловых дисков Sound Burger. Купить легендарную «вертушку» можно будет только онлайн, на сайте производителя.



Объявление о том, что Audio-Technica вновь начнёт выпускать эту модель, точнее, её осовремененную версию, было приурочено к 60-летию компании. Новость была воспринята с огромным энтузиазмом, а спрос оказался таким большим, что производитель не смог удовлетворить всех желающих купить Sound Burger (он же AT-SB727): первая партия была продана за считанные дни. Те, кто не успел за это время стать счастливым обладателем единственного в своём роде переносного проигрывателя, с нетерпением ждали возобновления продаж.



Теперь у фанатов бренда и любителей ретро снова появилась возможность порадовать себя; огорчит их разве что отсутствие красного цвета – именно такими были оригинальные «саунд бургеры», и в таком же цвете были выпущены первые экземпляры нового поколения. Новая партия устройств выполнена в двух стандартных цветах, белом и чёрном; правда, Audio-Technica обещает ещё один, жёлтый, но позднее. Розничная цена переносного проигрывателя Sound Burger AT-SB727 – 199 долларов США или 229 евро.



