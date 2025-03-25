Новая планета в галактике Elipson

25.03.2025 15:19

Planet L Performance – акустическая система в корпусе сферической формы, которую выпустила французская компания Elipson. Новинка является апгрейдом фирменной модели Planet L.



Внешне два устройства практически не отличаются. Однако конструкция обновлённого громкоговорителя в корпусе bass reflex претерпела значительные изменения, а звук стал лучше: звуковая сцена более просторная и широкая, басы глубже и мощнее. Выходная мощность Planet L составляла 60 Вт (RMS), новая Planet L Performance выдаёт 100 Вт. Колонка оснащается 6,5-дюймовым мидбасовым драйвером новой конструкции. Он обеспечивает более натуральную передачу среднечастотных звуков и лучше контролируемые басы. Использование подвеса с технологией Dual Asymmetric Rubber снизило уровень искажений при воспроизведении звука на больших уровнях громкости. Дюймовый шёлкокупольный твитер – тоже нового образца, для более расширенного и линейного отклика. «Высокие частоты стали чище, более детализированы и воздушны».



Из прочих усовершенствований стоит отметить высококачественный кроссовер чувствительностью 18 дБ на октаву – с полипропиленовыми конденсаторами, прецизионными металлооксидными резисторами и индукторами с низким сопротивлением; он обеспечивает «оптимально сбалансированный звуковой почерк с улучшенным переходным откликом и минимальным ухудшением сигнала». Кабели внутренней проводки – из бескислородной меди. Вариантов отделки несколько, можно выбрать посеребрённые или позолоченные разъёмы для подключения кабеля; колонка совместима со всеми фирменными аксессуарами для монтажа (настенными креплениями, стойками, потолочными подвесами).