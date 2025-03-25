ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новая планета в галактике Elipson


25.03.2025 15:19

 

 

Planet L Performance – акустическая система в корпусе сферической формы, которую выпустила французская компания Elipson. Новинка является апгрейдом фирменной модели Planet L.

 

Внешне два устройства практически не отличаются. Однако конструкция обновлённого громкоговорителя в корпусе bass reflex претерпела значительные изменения, а звук стал лучше: звуковая сцена более просторная и широкая, басы глубже и мощнее. Выходная мощность Planet L составляла 60 Вт (RMS), новая Planet L Performance выдаёт 100 Вт. Колонка оснащается 6,5-дюймовым мидбасовым драйвером новой конструкции. Он обеспечивает более натуральную передачу среднечастотных звуков и лучше контролируемые басы. Использование подвеса с технологией Dual Asymmetric Rubber снизило уровень искажений при воспроизведении звука на больших уровнях громкости. Дюймовый шёлкокупольный твитер – тоже нового образца, для более расширенного и линейного отклика. «Высокие частоты стали чище, более детализированы и воздушны».

 

Из прочих усовершенствований стоит отметить высококачественный кроссовер чувствительностью 18 дБ на октаву – с полипропиленовыми конденсаторами, прецизионными металлооксидными резисторами и индукторами с низким сопротивлением; он обеспечивает «оптимально сбалансированный звуковой почерк с улучшенным переходным откликом и минимальным ухудшением сигнала». Кабели внутренней проводки – из бескислородной меди. Вариантов отделки несколько, можно выбрать посеребрённые или позолоченные разъёмы для подключения кабеля; колонка совместима со всеми фирменными аксессуарами для монтажа (настенными креплениями, стойками, потолочными подвесами).

Связанные новости:
 Магический шар: Creative Pebble Nova  - 11.12.2024 11:29
 Песчаная буря и розовый закат - 15.06.2023 12:18
 Новейший винтаж - 02.08.2022 09:08
 Несравненные Cabasse Pearl Pelegrina - 28.09.2021 23:34
 Ностальгия по-французски - 23.12.2020 15:40
 Новая планета взойдёт в ноябре - 13.11.2019 15:58
 Тандем АС Elipson Planet LW с Bridge: подключай, что хочешь и когда хочешь - 26.05.2014 16:00
 Колонки Elipson Planet L теперь обходятся без проводов - 02.10.2012 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007