Новая планета взойдёт в ноябре

13.11.2019 13:58

Старейший французский производитель Hi-Fi компонентов компания Elipson объявила, что продажи новой модели W35 фирменной серии акустических систем Planet начнутся в ноябре нынешнего года.



Planet W35 – громкоговоритель в корпусе сферической формы диаметром 35 см со всенаправленным звучанием. Активная беспроводная новинка обеспечивает возможность подключения к широкому спектру музыкальных источников, в том числе и традиционным проводным способом, через оптический и 3,5-миллиметровый вход AUX, и максимальную синусоидальную мощность (RMS) 350 Вт. Сферический корпус разделён на две части; внутри расположены два 165-миллиметровых мидбасовых драйвера и пара 25-миллиметровых твитера с шёлковым куполом.



Фирменное приложение Elipson позволяет управлять колонкой с помощью смартфона или планшета на базе iOS или Android и обеспечивает доступ к более чем 15000 интернет-радиостанций и стриминговым сервисам Spotify Connect, Deezer, Qobuz, Tidal и Napster. Также в приложении можно сконфигурировать мультирум-систему с использованием нескольких громкоговорителей Planet W35. Другие варианты управления: пульт ДУ или устройство с голосовым помощником Amazon Alexa. W35 можно устанавливать на штатив-трипод или традиционную напольную стойку и подвешивать на стене или на потолке с помощью специальных креплений.