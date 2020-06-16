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Новая «потолочка» в линейке dARTS


16.06.2020 10:00

 

 

Компания MSE Audio пополнила ассортимент акустических систем, выпускаемых под брендом dARTS, новой моделью – потолочным направленным громкоговорителем CI140D.

 

Колонка предназначена для профессиональных инсталляций. Запатентованный корпус dARTS CI140D обеспечивает более глубокий бас, чем модели других производителей. Громкоговоритель комплектуется двумя 5,25-дюймовыми композитными вуферами из стеклопластика/кевлара и 1,125-дюймовым мягкокупольным твитером.

 

CI140D обеспечивает высокую точную воспроизведения и мощное звучание, необходимое для домашнего кинотеатра. Жёсткость установки и отсутствие нежелательных резонансов достигается благодарю использованию запатентованной монтажной конструкции Positive Clamping System.

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