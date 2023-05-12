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NOVAя разработка Trinnov Audio


12.05.2023 13:35

 

 

NOVA – так называется новый процессор, разработанный инженерами Trinnov Audio. Он оптимизирует акустику помещения, выполняет все функции студийного мониторинга и выступает в качестве студийного интерфейса Dante.

 

Разработка NOVA заняла четыре года; новая модульная платформа базируется на принципиально новом подходе, она более производительна, надёжна, имеет встроенную поддержку технологии «аудио по IP» и обладает более широкими возможностями. В основе нового ядра Audio Core – процессор ARM, обеспечивающий вычислительную мощность, необходимую для полной обработки ограниченного числа каналов без использования дополнительных процессора или вентиляторов. Trinnov NOVA может обрабатывать и оптимизировать до шести каналов Optimizer, включая управление басами. NOVA – не просто цифровой процессор, это мощный контроллер с практически неограниченными возможностями, позволяющий видеоинженерам выбирать различные комплекты динамиков, создавать любые даунмиксы и т.п. Совместимость с открытым высокоскоростным протоколом управления Avid EUCON обеспечивает расширенную интеграцию со студийными системами на базе Avid.

 

На передней панели устройства имеется Ethercon-вход для калибровочного микрофона (новой модели – с фантомным питанием, встроенной памятью и автоматизированной калибровкой), прямой выход для стереонаушников, USB-порт для пульта дистанционного управления La Remote и кнопка переключения режимов Stand By / Mute со светодиодным индикатором. Также есть оптический вход ADAT или SPDIF, один коаксиальный вход SPDIF, два порта Ethernet для Dante (8 входов / 8 выходов), один стереовыход AES3 XLR, два балансных входа XLR, четыре балансных входных разъёма jack и шесть балансных выходов XLR. Двойной разъём IPV4 с настраиваемым встроенным коммутатором поддерживает гибкие режимы сетевого подключения, в том числе DHCP / Auto-IP, локальный / фиксированный IP и совместимость с Eucon через приложение Trinnov.

 

Ожидается, что поставки NOVA начнутся в июне 2023 года. Одновременно с объявлением о выпуске нового процессора компания-производитель проинформировала своих клиентов о намерении прекратить выпуск фирменных компонентов ST2 Pro и ST2 HiFi.

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