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Новая реальность – новые возможности


31.03.2020 07:00

 

 

Производитель хай-эндных «вертушек» VPI Industries временно прекратил выпуск виниловых проигрывателей и переключился на совершенно новую для компании продукцию – дезинфицирующие средства для рук.

 

В официальном аккаунте VPI в соцсети Facebook опубликовано сообщение следующего содержания: «VPI берёт паузу в производстве проигрывателей виниловых дисков и начинает выпускать санитайзеры для рук, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Мы будем распространять их бесплатно; соответствующая информация скоро появится на нашем сайте. Любой житель Нью-Джерси, которому нужны дезинфицирующие средства для рук, может связаться с нами. Берегите себя!»

 

На вопрос, откуда возникла такая идея, в компании ответили: «Её подсказал один из наших заказчиков». Он не смог купить дезинфицирующее средство для рук и в шутку заметил, что придётся использовать вместо санитайзера чистящее средство, которое выпускает VPI.

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