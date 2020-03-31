Новая реальность – новые возможности

31.03.2020 07:00

Производитель хай-эндных «вертушек» VPI Industries временно прекратил выпуск виниловых проигрывателей и пе реключился на совершенно новую для компании продукцию – дезинфицирующие средства для рук.

В официальном аккаунте VPI в соцсети Facebook опубликовано сообщение следующего содержания: «VPI берёт паузу в производстве проигрывателей виниловых дисков и начинает выпускать санитайзеры для рук, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Мы будем распространять их бесплатно; соответствующая информация скоро появится на нашем сайте. Любой житель Нью-Джерси, которому нужны дезинфицирующие средства для рук, может связаться с нами. Берегите себя!»

На вопрос, откуда возникла такая идея, в компании ответили: «Её подсказал один из наших заказчиков». Он не смог купить дезинфицирующее средство для рук и в шутку заметил, что придётся использовать вместо санитайзера чистящее средство, которое выпускает VPI.