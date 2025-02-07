Новая серия адаптеров для Pro AV

07.02.2025 13:52

Компания Audinate – разработчик ведущего в Pro AV отрасли решения Dante AV-over-IP. На днях компания объявила о пополнении линейки Dante AVIO серией адаптеров Dante AVIO Install.



Адаптеры новой серии позволяют преодолеть разрыв между устаревшим аналоговым аудиооборудованием и системами с поддержкой Dante. Эти компактные устройства с питанием от PoE поддерживают частоту дискретизации до 96 кГц, 24-битное аудиоразрешение и сверхнизкую задержку, обеспечивая высокую чистоту звука. В конференц-залах с их помощью можно бесшовно интегрировать устаревшие аналоговые микрофоны или настольные граничные микрофоны; адаптеры устанавливаются под конференц-столами или подключаются к DSP и усилителям в стойках. В сфере образования адаптеры AVIO улучшают звукоусиление в аудиториях и лекционных залах; их незаметная установка внутри подиумов помогает добавить в сеть Dante микрофоны на «гусиной шее» и беспроводные микрофонные базы; установив адаптеры в шкафах с аудиовидеооборудованием, с их помощью можно подключить к аудиосети Dante усилители для потолочных динамиков.



Двухканальные аналоговые входные и выходные адаптеры Dante AVIO Install оснащаются клеммами Euroblock – эта инновационная система крепления обеспечивает вариативность установки. Система крепления Dante AVIO ClickGrid позволяет организованно установить несколько адаптеров AVIO. В комплект поставки входит монтажный кронштейн для крепления под столом, на полке или в стойке. Зону охвата громкоговорителей удобно расширить за счет вестибюлей и дополнительных зон без необходимости прокладки аналоговых кабелей: адаптеры избавляют от необходимости переключения между разъёмами XLR и Euroblock, что позволяет упростить аудиоподключение и маршрутизацию и гибко настроить конфигурацию системы через Dante Controller. Если требуется расширенный набор функций (мониторинг и оповещение, контроль доступа пользователей, кросс-подсетевая маршрутизация и интеграция API и пр.), можно использовать приложения Dante Domain Manager или Dante Director.



