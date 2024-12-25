Новая серия акустических систем Premiera

25.12.2024 16:47

Компания MMS анонсировала новую линейку акустических систем, выпускаемых под брендом Premiera. Колонки серии Delta предназначены для использования в Hi-Fi-стереосистемах и в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций.

Особенность всех моделей новой линейки – оригинальная форма корпусов, лютнеобразных в сечении. Корпуса такой формы впервые стала использовать для своих громкоговорителей итальянская компания Sonus Faber в 1990-х годах: это решение позволило добиться жёсткости и снизить резонансы, возникающие внутри корпуса АС. Все громкоговорители линейки Premiera Delta оснащены портом фазоинвертора, корпуса из ДВП средней плотности. Твитеры – с шёлковым куполом, диффузоры средне- и низкочастотных динамиков изготовлены из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе. Цвет корпуса: чёрный, белый или мокко; тканевые грили – чёрного или белого цвета; в комплект поставки входят антирезонансные шипы.

В серию входят четыре модели акустических систем (две полочные, напольная, АС центрального канала) и активный десятидюймовый сабвуфер. Полочные двухполосные колонки Premiera Delta DS-501 и Delta DS-601 различаются размерами басовиков (5,25” vs 6,5”) и мощностью (RMS 60 Вт, максимальная 120 Вт и 75 Вт / 150 Вт соответственно); ВЧ-драйверы во всех громкоговорителях серии одинаковые, диаметром 1 дюйм. Диапазон частот: 35 Гц – 38 кГц у DS-501, 33 Гц – 38 кГц у DS-601. Напольные Premiera Delta DS-631 – трёхполосные (RMS 125 Вт / максимальная мощностью 250 Вт), с АЧХ 30 Гц – 38 кГц, дюймовым твитером, среднечастотником 6,5” и парой басовиков того же размера; колонки можно использоваться в Hi-Fi-стереосистемах и многоканальных ДК в качестве фронтальных каналов. АС центрального канала Premiera Delta DS-521С комплектуется двумя НЧ-драйверами и высокочастотником и имеет те же характеристики, что и DS-601. Активный сабвуфер Premiera Delta DS-10SA (класс усиления AB) рассчитан на использование в составе стереосистем в конфигурации 2.1 и многоканальных систем домашнего кинотеатра. Максимальная мощность: 200 Вт; диапазон частот от 20 Гц до 150 Гц. Предусмотрены регулировка частоты среза (40-120 Гц), двухпозиционная регулировка фазы (0-180) и функция автоматического выключения электропитания.



