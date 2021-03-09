Новая серия Davis Acoustics

09.03.2021 12:23

В ассортименте французского производителя акустических систем Davis Acoustics появилась новая линейка Krypton. Она заняла нишу между сериями Balthus и Courbet и названа в честь модели, разработанной в конце 1980-х годов, вскоре после того, как была основана компания.



Пока в линейке представлена только одна модель, трёхполосная Krypton 6, однако в ближайшее время будут выпущены ещё две: Krypton 3 и Krypton 9.



Krypton 6 – система с фазоинвертором, предназначенная для использования в помещениях площадью от 15 до 30 квадратных метров. Громкоговоритель универсален благодаря нейтральному характеру звучания и подходит для прослушивания музыки всех жанров. АЧХ системы: 45 Гц – 20 кГц (+/- 3 дБ); чувствительность 91 дБ; импеданс 4...8 Ом. Размеры колонки (ВхШхГ, см): 89x16x26, вес 16 кг. Davis Acoustics Krypton 6 выпускается в трёх вариантах отделки: Classik (светлый орех с серой передней панелью), Nordik (светлое дерево с белой матовой передней панелью), Technik (чёрный матовый).