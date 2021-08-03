Новая серия электростатических наушников Audeze

03.08.2021 05:13

Компания Audeze, до сих пор занимавшаяся только магнито-планарными наушниками, выпустила новую серию электростатических устройств. Наушники CRBN – это передовые электростатические преобразователи и новая запатентованная технология с использованием углеродных нанотрубок.

Концепция и технологии, использованные в CRBN, изначально были разработаны для поддержки исследований в области нейробиологии, в частности, для решения проблем, возникающих у пациентов, проходящих МРТ-сканирование – те часто испытывают дискомфорт из-за шума (аппараты МРТ очень громкие: их уровень звукового давления может превышать 120 дБ) и жалуются на ощущения сродни тем, что испытывают больные клаустрофобией. Обычные наушники с динамическими драйверами с подвижной катушкой, а также планарные и электростатические устройства нельзя использовать в МРТ из-за наличия в их конструкции металла. Инженеры Audeze создали драйвер с ультратонкой плёнкой, в которую внедрены углеродные нанотрубки.

Audeze CRBN получились очень лёгкими, нейтрально звучащими, с потрясающе точными басами, и исключительным уровнем детализации и погружения. У них ацетатные корпуса овальной формы с амбушюрами из тонкой кожи (с эффектом памяти) и оголовьем из углеродного волокна. В комплект поставки входят электростатический кабель премиум-класса и дорожный футляр. Наушники Audeze CRBN полностью совместимы со всеми 580-вольтовыми усилителями STAX и имеют точно такой же пятиконтактный коннектор, как у традиционных электростатических наушников. В России новинка появится в продаже в сентябре 2021 года. Розничная цена – 450 тысяч рублей.