Новая серия короткофокусных проекторов Panasonic

30.11.2024 12:10

Новая линейка короткофокусных проекторов Panasonic «обеспечивает большую гибкость инсталляций» (цитата из пресс-релиза). Модели из новой серии VMZ7ST формируют яркие и очень чёткие изображения и разработаны для применения в корпоративном секторе, музейных пространствах и т.п.



Производитель сообщает, что на сегодня это самые мощные из выпускаемых компанией Panasonic короткофокусных лазерных LCD проекторов. Заявленная яркость одной из моделей в линейке – 7000 люменов, второй – 6200 люменов. Это единственное значительное различие между двумя новинками. Когда проектор установлен на расстоянии 1,7 м от экрана/стены, он может проецировать изображение WUXGA (1920 x 1200) размером 100 дюймов по диагонали. Новинки рекомендуется устанавливать на потолке. Простоту настройки и качество «картинки» обеспечивают оптический зум 1.2х и сдвиг линз по вертикали и горизонтали.



Источник света рассчитан на 20000 работы; в течение этого времени обслуживать его нет необходимости. Срок службы может быть увеличен, если использовать режимы «эко» и «тишина». Высокое качество изображения в хорошо освещённых помещениях обеспечивает технология Daylight View Basic. Подключение осуществляется через 15-pin D-sub, Ethernet или опциональный ключ-донгл. Проекторы новой серии потребляют на 53% меньше электроэнергии, чем модели-конкуренты. Воздушный фильтр для защиты от пыли можно чистить и использовать повторно. В продаже новинки появятся в первой четверти 2025 года.



