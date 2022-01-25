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Новая серия сабвуферов M&K


25.01.2022 13:38

 

 

Вслед за серией сабвуферов X+ ассортимент M&K пополнила линейка V+. Она состоит из трёх активных компактных моделей: V15+, V12+ и V10+.

 

Сабвуферы V+ имеют компактные корпуса и оснащаются драйверами новой конструкции с усиленными бумажными конусами. Корпуса – закрытого типа, с улучшенными антирезонансными свойствами. Усилители – класса D: выходная мощность 300 Вт RMS / 600 Вт пиковая (V10+) и 400 Вт RMS / 80 Вт пиковая (V12+). У 15-дюймовой модели V15+ показатели ещё более впечатляющие: 500 Вт RMS / 1000 Вт пиковая. У сабвуферов V10+ и V12+ частотный отклик расширен по сравнению с моделями предыдущего поколения до 20 Гц.

 

V15+ и V12+ имеют сертификацию THX: старшая модель – уровня Ultra (при использовании в системе пары M&K V15+); V12+ – уровня Select. Это означает, что обладатели новых сабвуферов при просмотре фильмов услышат звук именно таким, как задумывали создатели кинокартины. При этом сабвуферы V15+ можно устанавливать в помещениях объёмом до 85 кубометров, V12+ – до 57 кубометров. Флагман серии выпускается в премиальной отделке Black Satin (чёрный матовый цвет), модели V10+ и V12+ – в белом цвете. Грили крепятся на магнитах. Старшая модель дороже младшей более чем в два раза: рекомендуемая розница в США составляет соответственно 3199, 1899 и 1499 долларов. Информации о том, когда новинки появятся в продаже за пределами США, пока нет.

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