NOVAя серия сабвуферов Wharfedale

23.09.2026 18:19

Сразу четыре новые модели активных сабвуферов появились в ассортименте Wharfedale. В линейку Nova Series входят сабвуферы Nova 8, Nova 10, Nova 12 и Nova 15. Цифры означают размер динамика; новинки «отвечают любым потребностям пользователей, как обладателей небольших аудиосистем, так и владельцев полноценных кинотеатральных комплектов».



Басовики, которыми оснащаются сабвуферы Nova – длинноходные, с жёсткими, но лёгкими диффузорами с особым покрытием, которое обеспечивает упругость и самодемпфирование, и звуковыми катушками большого диаметра. Пассивные излучатели (ABR) с двойным подвесом направлены вниз; они «расширяют диапазон воспроизводимых низких частот без использования традиционного фазоинверторного порта, позволяя избежать таких проблем, как турбулентность, посторонние призвуки (шум воздушного потока), компрессия и нежелательный резонанс».



Номинальная выходная мощность встроенных усилителей класса D: 200 Вт, 230 Вт, 280 Вт и 360 Вт. Заявленная пиковая: 500 Вт для Nova 8 и Nova 10, 770 Вт – для двух более крупных устройств. В компании подчёркивают, что усилитель, динамик и корпус разработаны как единая система для достижения наилучшего результата. Различия в нижней граничной частоте незначительны (от 33 Гц у Nova 8 до 28 Гц у Nova 12 и 15); все четыре модели объединяет один и тот же диапазон регулировки частоты среза кроссовера (40–160 Гц), идентичный набор входов низкого и высокого уровня, триггерных разъёмов 12 В и порта USB для обновления прошивки. Предусмотрены регуляторы частоты среза, фазы и уровня громкости, позволяющие точно настроить звучание с учётом особенностей помещения или личных предпочтений. В продаже сабвуферы Wharfedale Nova появятся в ближайшее время.