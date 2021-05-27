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Новая серия USB микрофонов HIPER


27.05.2021 11:22

 

 

Компания HIPER объявила о начале продаж в России новой линейки динамических USB-микрофонов для записи подкастов и стриминга. В серии три модели: Broadcast Solo, Broadcast USB Set и Singer set. Все они совместимы с режимом Plug&Play, то есть не требуют дополнительного программного обеспечения для подключения к ПК и Mac.

 

Модель начального уровня HIPER Broadcast Solo станет отличным выбором для тех, кто ведёт подкасты: благодаря кардиоидной направленности микрофона он усиливает звук голоса, а не внешние шумы. В комплект входит удобная подставка-тренога. Корпус микрофона – металлический, с защитной сеткой.
Более продвинутый вариант, который больше подойдёт для стриминга – HIPER Broadcast USB Set. Здесь имеется дополнительная защита от посторонних шумов в виде двуслойной металлической сетки; помимо настольной стойки-кронштейна, есть микрофонный держатель типа «паук», съёмный Pop-Up фильтр и поролоновая ветрозащита.

 

Наконец, старшая (и универсальная) модель HIPER Singer set поможет удовлетворить самые разные запросы – её даже можно использовать для проведения онлайн-совещаний, для онлайн-обучения и т.п. Микрофон оснащён встроенными элементами управления, с помощью которых его можно включать и отключать – одним нажатием кнопки, управлять громкостью подключённых наушников и самого микрофона. В комплект поставки также входят настольный кронштейн, крепление с жёсткой фиксацией, съёмный Pop-Up фильтр и поролоновая ветрозащита.

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