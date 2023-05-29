Новая технология для «живого» звука

29.05.2023 13:47

Новозеландская компания Virscient, специализирующаяся на создании высокотехнологичных решений в области звука и беспроводной связи, объявила о своей новой разработке. LiveOnAir – технология, которая обеспечивает беспроводную передачу звука со сверхнизкой задержкой по каналам с низким энергопотреблением.

Как утверждают в Virscient, LiveOnAir обеспечивает передачу звука высокого качества по беспроводным каналам дальнего или ближнего действия с задержкой менее 5 миллисекунд от аналогового входа до аналогового выхода. Система поддерживает ряд топологий, кодеков и RF-опций, которые можно оптимизировать под конкретные требования любого варианта использования.

Разработчик заявляет, что LiveOnAir «поменяет правила игры» и окажет значительное влияние на такие сферы, где требуется точная синхронизация, как «живые» выступления музыкантов, производство цифровых беспроводных микрофонов и наушников и пр. Отсутствие задержки важно и для игровых приложений, поскольку может иметь решающее значение для конкурентного преимущества игрока: неоправданные задержки ограничивают его способность реагировать на происходящее.



