Новая технология: Dolby Vision 2


08.09.2025 16:43

 

 

Dolby Laboratories анонсировала новую технологию Dolby Vision 2. Она обеспечит более высокое качество изображения и расширит творческие возможности кинорежиссёров, разработчиков игр и т.д.

 

В основе Dolby Vision 2 – новый механизм обработки изображения. В Dolby заявляют, что благодаря технологии Dolby Vision 2 контент, отображаемый на экранах самых разных размеров, будет казаться более реалистичным, а ощущения зрителей станут более яркими. Адаптивная платформа Content Intelligence автоматически оптимизирует качество изображения в зависимости от типа контента и условий просмотра. Технология Precision Black, как утверждается, улучшает чёткость тёмных сцен. Light Sense определяет интенсивность освещения и динамически корректирует яркость и контрастность. Sports and Gaming Optimisation осуществляет дополнительную корректировку динамичного контента. В Dolby Vision 2 используются новые методы тональной компрессии для увеличения яркости и расширения цветового охвата.

 

Производителям телевизоров будет доступна базовая версия Dolby Vision 2, а также версия Max, предназначенная для флагманских моделей с премиальными функциями. Первым производителем, который внедрит Dolby Vision 2 в свою продукцию, выбрана компания Hisense, а первыми устройствами с поддержкой Dolby Vision 2 станут её новые модели RGB-MiniLED ТВ на базе чипа MediaTek Pentonic 800 с поддержкой MiraVision Pro.

