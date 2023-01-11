Новая технология Trinnov Audio

11.01.2023 00:19

Trinnov Audio представит свою новую разработку – революционную систему управления звуковым полем. Для демонстрации её возможностей будет оборудован демонстрационный кинозал конфигурации 13.16.6.



В 2023 году Trinnov Audio исполняется 20 лет, и новая технология является своего рода символом – она показывает, чего достигла компания за это время и как далеко продвинулась вперёд в области акустических исследований. Работа над созданием новой системы акустической коррекции началась более шести лет назад. Несмотря на то, что технология полностью функциональна, её внедрение будет происходить постепенно, в рамках конкретных инсталляционных проектов, и лишь потом соответствующее программное обновление будет предложено всем владельцам фирменных процессоров Altitude16 и Altitude32. В Trinnov Audio считают, что разработка положит начало новым стандартам качества при построении домашних кинотеатров.



Главное преимущество новой технологии в том, что она позволяет практически полностью устранить резонансы и звуковые артефакты, которые возникают из-за особенностей акустики помещения. Trinnov обещает «беспрецедентный результат». Действительно ли он будет таким, станет известно совсем скоро – демонстрация возможностей системы состоится на выставке ISE 2023, которая пройдёт в Барселоне с 31 января по 3 февраля.



