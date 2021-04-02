Новая услуга: создание 3D звуковых ландшафтов

02.04.2021 13:32

Компания Spatial анонсировала запуск онлайн-платформы, позволяющей создавать объёмные звуковые сцены для коммерческих и жилых помещений.



В пресс-релизе говорится, что программное обеспечение, приложения и аудио инструментарий, используемые специалистами Spatial, дают возможность создавать трёхмерное звуковое «наполнение» для различных помещений. С помощью этих звуковых образов-«наполнителей» можно «оживить» любое пространство, заставить его казаться более просторным или, наоборот, камерным.



Создатели нового сервиса утверждают, что иммерсивный интерактивный звук должен стать обязательным компонентом повседневной жизни людей, однако этому препятствуют отсутствие доступных инструментов и опыта и значительные финансовые затраты. Потому Spatial и разработали собственную работающую в режиме реального времени объектно-ориентированную платформа, которая создаёт разнообразные звуковые ландшафты. ПО разработано для использования с macOS и Linux и даёт готовые схемы подключения акустических систем, датчиков и пр.оборудования и его интеграции с потоками данных и «живыми» аудио стримами.