Новая всепогодная акустика Polk Audio Atrium Series


13.08.2025 16:55

 

 

Один из лидеров рынка инсталляционной акустики, компания Polk Audio, впервые представил свою серию всепогодных громкоговорителей Atrium в 1991 году. Модели нового поколения надёжнее защищены от неблагоприятных природных воздействий, лучше звучат и поставляются в комплекте с креплениями, делающими процесс монтажа максимально простым и удобным для пользователя.

 

В обновлённую серию входят четыре модели: Atrium 4, Atrium 5, Atrium 6 и Atrium 8SDI. Из принципиально нового – алюминиевые купальные твитеры с резиновыми подвесами для лучшего воспроизведения высоких частот и полипропиленовые СЧ-динамики, такие же, как в моделях High End серии LSi. Система крепежа Speed-Lock – также новая, усовершенствованная, она обеспечивает простоту и удобство монтажа даже в труднодоступных местах. Колонки Atrium 6, Atrium 7 и Atrium 8SDI – с портом фазоинвертора и более глубокими басами.

 

Polk Audio Atrium 4 – самые маленькие и лёгкие колонки в серии. Самая большая модель – Atrium 8SDI; эти громкоговорители продаются поштучно и обеспечивают стерео звучание благодаря использованию двух твитеров. Подключить к акустическим системам (импеданс 8 Ом) можно практически любые аудиокомпоненты, уже имеющиеся в доме: ресиверы, усилители, стримеры и пр. Для создания эффекта окружающего звучания можно использовать в одной системе несколько колонок Atrium разных моделей. Для получения более мощного баса производитель рекомендует использовать фирменный сабвуфер Atrium SUB100. Стандартные цвета корпуса громкоговорителей Atrium: чёрный и белый; при необходимости их можно покрасить самостоятельно.

