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Новая «встройка» KEF c сертификацией THX Ultra


22.11.2023 15:05

 

 

Новые модели встраиваемых акустических систем с сертификацией THX Ultra представила британская компания KEF. Это архитектурные колонки Ci5160RLM-THX и Ci3160RLM-THX.

 

Новинки – мощные громкоговорители, предназначенные для встраивания в стены. Обе модели пополнили серию Extreme Home Theatre. Звучание громкоговорителей этой линейки характеризуется высокой детализацией и глубиной. В моделях серии используются драйверы, которыми оснащаются фирменные акустические системы The Reference; последние остаются эталоном в течение нескольких десятков лет, с момента выпуска первой модели линейки в 1973 году. Новые Ci5160RLM-THX и Ci3160RLM-THX оснащаются фирменными драйверами Uni-Q 12-го поколения, конструкция которых некоторое время назад была усовершенствована. Теперь при изготовлении динамиков используется инновационная технология MAT: искусственно созданный метаматериал с высочайшей абсорбирующей способностью поглощает 99% нежелательной звуковой энергии, возникающей с тыльной стороны динамика.

 

KEF Сi5160RLM-THX и Ci3160RLM-THX получили сертификат THX Certified Ultra, успешно пройдя серию тестов, подтвердивших высочайшее качество этих колонок, делающее их одними из лучших представителей своего класса. Акустические системы с передней панелью из шлифованного алюминия комплектуются съёмными металлическими грилями на магнитах; декоративные решётки можно красить в цвет стен. Дополнительно можно приобрести грили из тканого материала чёрного цвета.

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