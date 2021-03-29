Новая «встройка» Procella Audio: P5iCW

29.03.2021 00:26

Новая модель в ассортименте шведской Procella Audio, встраиваемая акустическая система P5iCW – отличное решение для тех случаев, когда перед инсталляторами стоит задача оснащения домашнего кинозала формата Dolby Atmos, Auro-3D и DTS: X.

P5iCW встраивается в стену или потолок и с равной эффективностью может использоваться в качестве высотного, широтного или surround-канала. Высокочастотный динамик и волновод расположены под углом 15 градусов: вне зависимости от количества каналов в системе, каждая из установленных P5iCW АС может быть ориентирована так, что ВЧ-излучатель будет направлен на слушателей, обеспечивая оптимальную дисперсию.

Характеристики системы: импеданс 8 Ом, мощность 75 Вт (постоянная) / 250 Вт (пиковая), max SPL 13 дБ (постоянное) / 119 дБ (пиковое), АЧХ 90 Гц-20 кГц. Тембрально P5iCW полностью соответствует фирменным моделям P860, P815, P610 и P28, а также моделям серий P8, P6 и P5. Размеры колонки: (ВxШxГ): 400 x 400 x 300 мм; вес 6,2 кг.