ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новая «встройка» Procella Audio: P5iCW


29.03.2021 00:26

 

 

Новая модель в ассортименте шведской Procella Audio, встраиваемая акустическая система P5iCW – отличное решение для тех случаев, когда перед инсталляторами стоит задача оснащения домашнего кинозала формата Dolby Atmos, Auro-3D и DTS: X.

 

P5iCW встраивается в стену или потолок и с равной эффективностью может использоваться в качестве высотного, широтного или surround-канала. Высокочастотный динамик и волновод расположены под углом 15 градусов: вне зависимости от количества каналов в системе, каждая из установленных P5iCW АС может быть ориентирована так, что ВЧ-излучатель будет направлен на слушателей, обеспечивая оптимальную дисперсию.

 

Характеристики системы: импеданс 8 Ом, мощность 75 Вт (постоянная) / 250 Вт (пиковая), max SPL 13 дБ (постоянное) / 119 дБ (пиковое), АЧХ 90 Гц-20 кГц. Тембрально P5iCW полностью соответствует фирменным моделям P860, P815, P610 и P28, а также моделям серий P8, P6 и P5. Размеры колонки: (ВxШxГ): 400 x 400 x 300 мм; вес 6,2 кг.

Связанные новости:
 Премиальный домашний кинозал от Procella Audio и Trinnov Audio - 23.01.2020 11:40
 Dolby Atmos 21.4.10? Это надо услышать! - 31.01.2019 20:50
 Procella Audio выходит в море - 27.09.2018 12:07
 Procella: новый сабвуфер с технологией V-Loaded - 06.03.2017 10:00
 Стиль жизни с Procella P5 и P12 - 07.07.2014 19:00
 Компактные сабвуферы Procella P10 и P10-FP - 28.06.2013 20:00
 Акустическая система Procella P6V для дома и для студии - 19.07.2012 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007