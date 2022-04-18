Новая выставка! EI Live! Europe

18.04.2022 00:46

В октябре в Амстердаме впервые пройдёт первая общеевропейская выставка, посвящённая аудио, видео, домашним кинотеатрам и решениями в области домашней автоматизации. Мероприятие «выросло» из выставки EI Live!, которая вот уже одиннадцатый год проходит в Великобритании.



Для проведения EI Live! Europe (даты выставки: 18-19 октября 2022 года) организаторы выбрали довольно необычное место – круизный порт Passenger Terminal, который находится в центре Амстердама, недалеко от Центрального вокзала. Почему именно он? Сюда очень удобно добираться, да и сам город удобно расположен и предлагает своим гостям множество вариантов размещения по доступным ценам, что в последнее время стало весьма актуальным для жителей Европы.



Один день выставки будет полностью посвящён обучающим сессиям. Главная цель организаторов – свести производителей и дистрибьюторов аудио-видео оборудования для дома с инсталляторами, розничными торговцами, застройщиками, дизайнерами интерьеров и архитекторами, и дать участникам новые знания, которые позволят им расширить бизнес и предложить конечным клиентам новые услуги и решения. Более подробная информация о событии появится в ближайшее время на официальном сайте выставки.