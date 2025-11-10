Новая звезда Bang & Olufsen

ВХОД НА САЙТ

10.11.2025 16:14

 

 

Юбилей датского бренда всё же отмечен появлением новинки: компания представила саундбар с поддержкой объёмного звучания Beosound Premiere. «Изюминка» нового продукта – фирменная технология Wide Stage Technology. Внешний вид саундбара подчёркивает предназначение аудиосистемы, обеспечивающей трёхмерное иммерсивное звучание, оказывая дополнительное – визуальное – воздействие

 

Нетипичные для устройств этой категории формы, стильный корпус из алюминия, десять динамиков, разработанных специально для новинки – всё свидетельствует о премиальности Beosound Premiere и состоятельности его владельца. Один из драйверов излучает звук вверх, добавляя объём, расширяя звуковое поле и создавая эффект использования дополнительных громкоговорителей; пасхалка для обожателей бренда – 1925 крошечных отверстий символизируют год создания бренда. Саундбар оснащается встроенным декодером Dolby Atmos 7.1.4 и поддерживает технологию Beolink Surround, позволяя использовать звуковую панель в мультиканальных системах. Выходная мощность автоматически адаптируется к акустическим характеристикам помещения. 

 

Дополнительно выпущены 25 единиц Beosound Premiere Haute Edition с особой отделкой – гравировкой на передней панели, символизирующей расходящиеся из центра саундбара звуковые волны. Как сообщается в пресс-релизе, на создание этой гравировки требуется 17 часов. Что и объясняет разницу в цене: 4900 евро за базовую версию и 13000 за «высокоранговость». В базовом варианте Beosound Premiere выпускается в отделке Natural Aluminium (алюминий), Gold Tone (золото) и Black Anthracite (чёрный); дополнительно можно заказать тканевый гриль «серый меланж» или декоративную накладку из дуба, светлого или тёмного. В продаже новинка появится в декабре нынешнего года.

