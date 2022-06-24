Новая звезда Davis Acoustics

24.06.2022 00:34

STELLAR («Звёздный») – новый флагман Davis Acoustics. Цена – под стать названию: в зависимости от отделки за пару акустических систем придётся выложить как минимум 35 тысяч евро. Утешает одно: когда высокотехнологичный продукт разрабатывается по принципу Cost is No Object, что означает «затратный подход», или, проще говоря, «всё самое лучшее без оглядки на бюджет», велика вероятность, что инженерам и дизайнерам не придётся идти на какие-либо компромиссы, а значит, результат будет превосходным.



Динамики, кроссовер и корпус трёхполосных STELLAR разработаны специалистами Davis Acoustics; даже материал, из которого изготавливаются диффузоры – know-how инженеров французской компании. Низкочастотный драйвер диаметром 25 см и звуковой катушкой 45 мм управляется сверхмощным магнитным двигателем. Колонки также комплектуются 17-сантиметровым среднечастотником (звуковая катушка 35 мм, магнитная система TiCoNAl) и твитером (70 см) с конусом из кевлара и плоским подвесом (двойной магнитный двигатель, звуковая катушка 20 мм). Максимальная мощность системы – 300 Вт. Внутренняя разводка выполнена аудиофильским кабелем из меди высокой очистки с покрытием из чистого серебра.



Корпус колонки с наклонной лицевой панелью и тыловым фазоинвертором сделан из ДВП толщиной от 25 до 40 мм и не имеет параллельных плоскостей. В его конструкции используется сложная система дополнительных рёбер, которая эффективно увеличивает жёсткость корпуса. Во фронтальной панели есть специальные эллипсовидные раструбы для каждого драйвера. Вес каждого громкоговорителя – 100 кг.