Новая звуковая карта Sound Blaster Z SE

12.01.2021 11:29

Обновлённую версию звуковой карты Sound Blaster Z представила компания Creative Technology. Карта Sound Blaster Z SE поддерживает дополнительные функции, доступные в приложении Creative Sound Blaster Command, в том числе профили для популярных игр, а также пресеты для микрофона и наушников.



Последнее означает, что Sound Blaster Z SE является эффективным решением для видеоконференций, поскольку имеет расширенные возможности настройки голосовой связи. Кроме того, обновлённая карта поддерживает виртуальный звук 7.1 в наушниках и дискретный звук 5.1 для аудиосистем. Дополнительные функции доступны в новой версии приложения Sound Blaster Command.



Напомним: разработка звуковых карт – не единственное направление деятельности компании, сделавшее её популярной во всём мире. Creative выпускает беспроводные акустические системы и наушники, кинотеатральные системы и пр. В 2016 году она представила новую концепцию саундбара для домашнего кинотеатра X-Fi Sonic Carrier, а в 2018 запустила новую технологию объёмного звука для наушников Super X-Fi Headphone Holography.