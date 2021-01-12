ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Новая звуковая карта Sound Blaster Z SE


12.01.2021 11:29

 

 

Обновлённую версию звуковой карты Sound Blaster Z представила компания Creative Technology. Карта Sound Blaster Z SE поддерживает дополнительные функции, доступные в приложении Creative Sound Blaster Command, в том числе профили для популярных игр, а также пресеты для микрофона и наушников.

 

Последнее означает, что Sound Blaster Z SE является эффективным решением для видеоконференций, поскольку имеет расширенные возможности настройки голосовой связи. Кроме того, обновлённая карта поддерживает виртуальный звук 7.1 в наушниках и дискретный звук 5.1 для аудиосистем. Дополнительные функции доступны в новой версии приложения Sound Blaster Command.

 

Напомним: разработка звуковых карт – не единственное направление деятельности компании, сделавшее её популярной во всём мире. Creative выпускает беспроводные акустические системы и наушники, кинотеатральные системы и пр. В 2016 году она представила новую концепцию саундбара для домашнего кинотеатра X-Fi Sonic Carrier, а в 2018 запустила новую технологию объёмного звука для наушников Super X-Fi Headphone Holography.

Связанные новости:
 Безопасный ЗОЖ с наушниками Creative - 28.10.2020 10:38
 Creative Pebble V3: компромиссы не нужны - 30.09.2020 10:18
 Наушники Creative Aurvana Trio Wireless - 03.08.2020 15:09
 Трёхдрайверные наушники Creative SXFI Trio - 30.06.2020 07:07
 Creative BT-W3 – и для музыки, и для кино - 22.06.2020 12:01
 Уникальный DASS-саундбар Creative - 24.01.2020 13:50
 Беспроводные наушники Creative Outlier Gold - 19.07.2019 13:35
 Creative: технология SXFI - 28.06.2019 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007