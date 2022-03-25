Новейшие TWS наушники Creative Outlier Pro

25.03.2022 10:10

Creative Outlier Pro – новая модель в серии Outlier True Wireless. Наушники с технологией гибридного активного шумоподавления и режимом Ambient Mode рассчитаны на 60 часов автономной работы (до 15 часов без подзарядки). Из других полезных функций отметим настраиваемое сенсорное управление, влагозащищённость по стандарту IPX5, возможность подключения по Bluetooth 5.2 и очень удобный по форме футляр для беспроводной зарядки.



Наушники обладают улучшенными звуковыми характеристиками благодаря использованию новых более крупных драйверов с 10-миллиметровыми диафрагмами с графеновым покрытием. Одна из новых функций, реализованных в Creative Outlier Pro – режим низкой задержки; он обеспечивает более качественную синхронизацию аудио и видеоконтента. Применяемая технология ANC сочетает в себе системы активного шумоподавления с прямой и обратной связью на каждом наушнике, что позволяет эффективно блокировать нежелательные фоновые шумы, а при необходимости переключаться в пропускающий внешние звуки режим Ambient Mode. При включённом ANC время беспрерывного воспроизведения музыки составляет 10 часов без подзарядки и до 40 часов с подзарядкой в футляре.

Creative Outlier Pro поддерживают фирменную технологию голографического звука Super X-Fi; её бесплатная версия доступна через приложение Creative. Приложение также позволяет настраивать сенсорное управление в соответствии с пользовательскими предпочтениями. Входящие в комплект поставки мягкие силиконовые ушные вкладыши дают владельцу наушников возможность подобрать оптимальный уровень уплотнения для лучшей шумоизоляции и большего комфорта ношения.