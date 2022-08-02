Новейший винтаж

02.08.2022 09:08

Оксюморон? Нет; новая акустическая система XLS11 в коллекции Heritage, выпускаемой под брендом Elipson.

Многие знают Elipson как производителя колонок сферической формы, но в ассортименте французской компании есть и классические громкоговорители – большие, громоздкие, в эстетике 1970-х. Как и выпущенная в 2020 модель XLS15, новинка представляет собой трёхполосную акустическую систему в массивном деревянном корпусе.

Колонка с фазоинвертором (расширяющийся порт расположен на передней панели громкоговорителя) оснащается восьмидюймовым басовиком из целлюлозы; таким же, только 12-дюймовым, комплектуется старшая и более дорогая XLS15. А вот твитер (0,87”, шёлковый купол) «позаимствован» у флагмана фирменной серии Prestige. Среднечастотник (2,2”) разработан специально для новой модели. Как и XLS15, XLS11 даёт пользователю возможность тонкой настройки: на передней панели находится регулятор амплитуды средних и высоких частот (+/– 2 дБ).

Высота Elipson XLS11 – 56 см. Акустическую систему можно установить прямо на пол – или на специальные ножки (их придётся приобретать дополнительно), которые не только сделают колонку выше, но и изменят угол наклона передней панели.



