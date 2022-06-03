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Новинка: ЦАП/усилитель Cayin RU6


03.06.2022 10:46

 

 

Пока в Москве готовятся к выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, в российских специализированных салонах появился в продаже новый сверхкомпактный USB-ЦАП/усилитель Cayin RU6 с уникальной системой декодирования R-2R. Он оснащается дюймовым OLED экраном и совместим с самыми разными наушниками благодаря наличию двух выходов: 3,5 мм и балансного 4,4 мм.

 

Cayin RU6 подключается к USB-порту смартфонов и планшетов для преобразования звуковых дорожек с точностью 24-битного/384 кГц ЦАП. Сложная дискретная цепь резисторов R-2R обеспечивает естественное и реалистичное звучание. Резисторы, которые используются в устройствах Cayin, оставаются стабильными даже в условиях изменения температуры.

 

Цифровая система управления громкостью смартфонов является причиной искажений звука. Конструкторы Cayin разработали уникальную аналоговую систему регулировки громкости выходного сигнала на блоках из специально подобранных плёночных резисторов; она позволяет сохранить естественный характер звучания ЦАП R-2R. Пользователь может настроить воспроизведение деталей сообразно своим предпочтениям, расширить частотный диапазон, выбрать режим OS или NOS (режим без передискретизации). В комплект поставки входит дополнительный кабель-переходник для использования RU6 c устройствами с разъемом Lightning.

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