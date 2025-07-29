Новинка Digital Projection: E-Vision 1000i

29.07.2025 14:40

E-Vision 1000i – новая разработка инженеров компании Digital Projection, 4K+ RGB проектор с усовершенствованными возможностями отображения различных цветовых оттенков.



Digital Projection E-Vision 1000i – одночиповый проектор, изображение которого характеризуется минимальным количеством артефактов по сравнению с моделями, оснащаемыми стандартным цветовым колесом. Технические параметры новинки: разрешение 4K+, яркость 10000 люменов, поддержка HDR без потери яркости, охват цветового пространства REC 2020, динамическая контрастность 10000:1. В основе конструкции проектора – 0,8-дюймовый чип HEP DMD (Digital Micromirror Device) производства Texas Instruments.



Использование чипа позволило улучшить яркость, а в сочетании с технологией Colourboost+ Red Laser – оптимизировать отображение оттенков красного. Как сообщается в пресс-релизе, обычные одночиповые DLP-проекторы не способны обеспечить изображение такого же качества. Также отмечается, что улучшена обработка изображения благодаря платформе Nexus, а надёжную защиту оптической системы проектора от пыли (IP6x) обеспечивает технология Sealed Optics.