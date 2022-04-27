ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новинка Eclipse – впервые за 7 лет


27.04.2022 09:30

 

 

В начале апреля японская компания Eclipse объявила о том, что прекращает выпуск громкоговорителей TD712zMK2. Информации о том, что модель на замену уже готова, у журналистов не было. Несколько дней назад стало известно, что новинка всё-таки появится, хотя речь о новом флагмане по-прежнему не идёт.

 

Колонка TD307MK3 – первое дополнение к ассортименту Eclipse за последние семь лет. Это компактный широкополосный громкоговоритель, который заменит модель TD307MK2. Сообщается, что технологически он не уступает более дорогим моделям бренда, но стоит намного дешевле. Внутри корпуса в форме яйца – полнодиапазонный драйвер 6,5 см с диффузором из стекловолокна (решение, впервые применённое в акустической системе серии TD307), разработанный специально для новой модели. Усовершенствование магнитной системы позволило добиться большей мощности; диапазон воспроизводимых частот расширен до 80 Гц – 25 кГц, а уровень вибраций уменьшился на 50%.

 

Новую модель можно использовать для оснащения домашних кинозалов. Благодаря встроенному креплению колонки можно монтировать на стену или потолок и менять угол наклона (от -25 до 30 градусов в горизонтальном положении, от 0 до 90 градусов – при настенном/потолочном монтаже). Цвет корпуса: белый или чёрный.

Связанные новости:
 Исследование: домашняя интеграция в США - 12.04.2022 12:52
 Прощай, Eclipse TD712zMK2  - 05.04.2022 12:43
 Кухням и ванным пора поумнеть - 26.01.2022 12:29
 Eclipse меняет правила игры - 10.09.2021 11:13
 Audio Deva: круг – это скучно - 16.11.2018 15:40
 BeoVision Eclipse – лучшее из мира аудио и видео - 31.08.2017 14:44
 Комплект АС KEF E305 – знаменитые «яйца» в новом исполнении - 15.04.2013 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007