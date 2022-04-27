Новинка Eclipse – впервые за 7 лет

27.04.2022 09:30

В начале апреля японская компания Eclipse объявила о том, что прекращает выпуск громкоговорителей TD712zMK2. Информации о том, что модель на замену уже готова, у журналистов не было. Несколько дней назад стало известно, что новинка всё-таки появится, хотя речь о новом флагмане по-прежнему не идёт.



Колонка TD307MK3 – первое дополнение к ассортименту Eclipse за последние семь лет. Это компактный широкополосный громкоговоритель, который заменит модель TD307MK2. Сообщается, что технологически он не уступает более дорогим моделям бренда, но стоит намного дешевле. Внутри корпуса в форме яйца – полнодиапазонный драйвер 6,5 см с диффузором из стекловолокна (решение, впервые применённое в акустической системе серии TD307), разработанный специально для новой модели. Усовершенствование магнитной системы позволило добиться большей мощности; диапазон воспроизводимых частот расширен до 80 Гц – 25 кГц, а уровень вибраций уменьшился на 50%.

Новую модель можно использовать для оснащения домашних кинозалов. Благодаря встроенному креплению колонки можно монтировать на стену или потолок и менять угол наклона (от -25 до 30 градусов в горизонтальном положении, от 0 до 90 градусов – при настенном/потолочном монтаже). Цвет корпуса: белый или чёрный.